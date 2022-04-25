Достойная работа в Яндекс Такси в Кемерово и области позволит Вам начать хорошо зарабатывать уже с первого дня сотрудничества с нашей компанией. Аренда авто для такси, брендированного под рекламные материалы Яндекс позволяет получить приоритет в плане распределения заказов, что даёт гарантию Вашего стабильного достойного дохода.



Узнать условия аренды авто под такси и заключить договор с нашей фирмой несложно:

• выберите автомобиль, наиболее подходящий для Вас, заполните и отправьте с сайта заявку на аренду;

• Вам перезвонит наш сотрудник и проконсультирует по всем вопросам;

• для заключения договора на аренду авто для работы в такси приезжайте в наш офис;

• после завершения всех формальных процедур Вы сможете получить Ваш автомобиль и приступить к работе в такси на авто компании Яндекс.



Чтобы Вы могли освоиться, в первые 4 дня работы водителем в Яндекс Такси Вас будет сопровождать один из наиболее грамотных водителей нашего автопарка, а за первый день работы Вы освобождаетесь от уплаты аренды.

