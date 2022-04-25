Оставьте заявку и уже сегодня вы сможете зарабатывать на нашем авто
ОТ 3000 Р/ДЕНЬ НА РУКИ
в нашем таксопарке
Оставить заявку
г. Кемерово, 3 офиса
посмотреть на карте ближайший
Есть вопросы? Звоните!
пн-пт 9:00 - 18:00, сб 10:00-14:00
все быстро и просто
+7 (3842) 77-74-54
ЗАРАБАТЫВАЙТЕ
посмотреть на карте
г. Кемерово,
3 офиса
Оставьте заявку и уже сегодня вы сможете зарабатывать на нашем авто
ОТ 3000 Р/ДЕНЬ НА РУКИ
в нашем таксопарке
Оставить заявку
3 офиса в разных районах города
посмотреть на карте ближайший
Есть вопросы? Звоните!
пн-пт 9:00 - 18:00, сб 10:00-14:00
все быстро и просто
+7 (3842) 67-45-88
ЗАРАБАТЫВАЙТЕ
посмотреть на карте
Посмотреть авто

Аренда авто в Кемерово под такси

Стабильный заработок
  • Аренда авто в Кемерово под такси – привлекательное предложение нашей компании для всех желающих начать работать в Яндекс Такси на авто компании.
Необходимые документы
  • Если у Вас имеются права категории "B" и водительский стаж не менее 3-х лет, Вы можете уже сегодня взять машину в аренду под такси и получить прибыльную работу, оформив договор с компанией Ё-такси.
Преимущества работы с нами
Это даст Вам следующие преимущества перед другими вариантами работы в сфере пассажирских перевозок:
• работа в такси на арендованной машине возрастом не старше 2-х лет в прекрасном техническом состоянии;
• все расходы на оплату страховки, ремонта и ТО берёт на себя наша компания – Вы платите только за аренду и топливо;
• все авто в аренду под такси Яндекс в нашем автопарке работают на газе – это даст приличную экономию финансов из расчёта на 100 км пробега;
• Вы сможете подобрать под себя удобный график работы;
• сможете получать деньги за количество выполненных заказов или за время работы на линии.
Почему стоит работать с нами?
Первый день работы БЕСПЛАТНО
Попробуйте, освойтесь. Поймите, что вам удобно
Экономия на топливе
Газ экономичнее бензина на 500 ₽ за смену. Зарабатывайте больше каждый день
Помощь на дорогах
От нашей службы безопасности. Вам ответят по телефону, а если возникнут затруднения ‒ приедут на место
Удобный график
2/2, 3/3, 6/1 и др.
Помощь менеджеров 24/7
В сложной или непонятной ситуации.
Менеджеры помогут, расскажут, объяснят
Программа лояльности
Скидка на аренду через 3 месяца
Карьерный рост
Водитель → бригадир → менеджер → руководитель. Более ⅓ менеджеров ‒ бывшие водители
Профессиональное обучение
4х-дневное сопровождение от успешного водителя таксопарка
Самый высокий приоритет по заказам
У вас будут заказы даже когда их мало. Мы являемся крупнейшим партнёром Яндекс Такси
Автомобили нашего таксопарка
Все авто не старше 2-х лет
Как взять машину в аренду?
Достойная работа в Яндекс Такси в Кемерово и области позволит Вам начать хорошо зарабатывать уже с первого дня сотрудничества с нашей компанией. Аренда авто для такси, брендированного под рекламные материалы Яндекс позволяет получить приоритет в плане распределения заказов, что даёт гарантию Вашего стабильного достойного дохода.

Узнать условия аренды авто под такси и заключить договор с нашей фирмой несложно:
• выберите автомобиль, наиболее подходящий для Вас, заполните и отправьте с сайта заявку на аренду;
• Вам перезвонит наш сотрудник и проконсультирует по всем вопросам;
• для заключения договора на аренду авто для работы в такси приезжайте в наш офис;
• после завершения всех формальных процедур Вы сможете получить Ваш автомобиль и приступить к работе в такси на авто компании Яндекс.

Чтобы Вы могли освоиться, в первые 4 дня работы водителем в Яндекс Такси Вас будет сопровождать один из наиболее грамотных водителей нашего автопарка, а за первый день работы Вы освобождаетесь от уплаты аренды.
ОТЗЫВЫ 2ГИС
ОТЗЫВЫ FLAMP
ОТЗЫВЫ ЯНДЕКС.КАРТЫ
ЧИТАТЬ ВСЕ ОТЗЫВЫ:
Отзывы водителей Ё-такси
2ГИС
FLAMP
ЯНДЕКС.КАРТЫ
Первоочередная задача нашего парка - это повышение дохода водителя. Мы не просто даём вам авто в аренду, а мы обучаем, показываем и сопровождаем вас на протяжении всего сотрудничества
Наша команда
Мы на 100 % уверены, что научим вас зарабатывать в сфере такси
ЗАРАБАТЫВАЕТ ВОДИТЕЛЬ - ЗАРАБАТЫВАЕТ ПАРК! ЭТО СЛОГАН НАШЕЙ КОМАНДЫ
ЗАРАБАТЫВАЕТ ВОДИТЕЛЬ
ЭТО СЛОГАН НАШЕЙ КОМАНДЫ
МЫ НА 100% УВЕРЕНЫ, ЧТО НАУЧИМ ТЕБЯ ЗАРАБАТЫВАТЬ В СФЕРЕ ТАКСИ
- ЗАРАБАТЫВАЕТ ПАРК!
ПЕРВЫЙ ДЕНЬ АРЕНДЫ
БЕСПЛАТНО
Мы предоставляем такое предложение для того чтобы вам было комфортно обучаться профессии "Водитель такси"
* В отдельных случаях, компания оставляет за собой право не применять настоящее условие. Подробности уточняйте у сотрудников компании.
*
ОФИСЫ ТАКСОПАРКА В Г. КЕМЕРОВЕ:
• Тухачевского 59
• Ленинградский проспект 28/1, 3 этаж, вход со двора
• Шахтеров проспект 72

ТЕЛЕФОН:
+7 (3842) 77-74-54

ЧАСЫ РАБОТЫ:
пн-пт 9:00-18:00
сб 10:00-14:00
ХОТИТЕ РАБОТАТЬ С НАМИ? ОСТАВЛЯЙТЕ ЗАЯВКУ!
Оставить заявку
Позвонить
*Информация, предложения, размещенные на данном сайте, не являются офертой. Заключение договора аренды/субаренды не влечет возникновения трудовых отношений. Доход, полученный от осуществления предпринимательской деятельности, доход самозанятого является собственностью арендатора/субарендатора. Ответственность за соблюдение налогового законодательства Российской Федерации несет арендатор/субарендатор.
В публикуемых на данном сайте материалах используется терминология, общепринятая в внутриотраслевых коммуникациях рыночного сегмента «такси». Более подробно об использовании терминов, определений, понятий, фраз и речевых оборотов можно ознакомиться в документе Политика компании.
VkontaktePhone
Made on
Tilda